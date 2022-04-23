ПриватБанк предупредил о возможных сбоях в работе своих сервисов

Фото: ПриватБанк предупредил о временных задержках в работе своих сервисов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинский "ПриватБанк" предупредил о возможных задержках в работе своих сервисов. Они связаны с восстановлением нормального функционирования системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка".

"23 апреля с 18:00 до 19:00 наши клиенты могут снова столкнуться с временными задержками в работе Приват24, сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы", - говорится в Twitter кредитного учреждения. В банке добавили, что задержки связаны с техническими работами, которые проводятся для скорейшего восстановления системы.