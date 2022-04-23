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ПриватБанк попередив про можливі збої в роботі своїх сервісів

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Київ, Субота 23 квітня 2022 18:21
ПриватБанк попередив про можливі збої в роботі своїх сервісів Фото: ПриватБанк попередив про тимчасові затримки в роботі своїх сервісів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Український "ПриватБанк" попередив про можливі затримки в роботі своїх сервісів. Вони пов'язані з відновленням нормального функціонування системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "ПриватБанку".

"23 квітня з 18:00 до 19:00 наші клієнти можуть знову зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі Приват24, сервісів банку, мережі банкоматів і оплати картами покупок через торгові термінали", - йдеться в Twitter кредитної установи.

У банку додали, що затримки пов'язані з технічними роботами, які проводяться для якнайшвидшого відновлення системи.

Нагадаємо, сьогодні в роботі "Приватбанку" стався технічний збій, що викликало перебої в Приват24 та інших сервісах.

Відзначити, до обіду "ПриватБанк" повідомив про відновлення роботи сервісів.

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