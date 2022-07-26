ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с помощью Telegram-каналов

Злоумышленники предлагают получить "помощь" якобы от стран ЕС. Для этого создают телеграм-каналы с подменой номера - они выглядят как банковские или как каналы международных организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
"Мошенники просят предоставить пин-код карты, CVV код и грозят заблокировать счета", - говорится в сообщении.
В банке призывают не поддаваться на их махинации и быть осторожными.
В пресс-службе советуют соблюдать элементарные правила безопасности:
"Будьте внимательны! Никогда никому не говорите срок действия карты, CVV-код, пароли и PIN-коды", - отметили в банке.
Ранее в Национальном банке Украины предупредили о новой мошеннической схеме с посылками "Новой почтой".
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