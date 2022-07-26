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ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с помощью Telegram-каналов

Фото: ПриватБанк рассказал о мошеннической схеме с телеграм-каналами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Злоумышленники предлагают получить "помощь" якобы от стран ЕС. Для этого создают телеграм-каналы с подменой номера - они выглядят как банковские или как каналы международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Мошенники просят предоставить пин-код карты, CVV код и грозят заблокировать счета", - говорится в сообщении.

В банке призывают не поддаваться на их махинации и быть осторожными.

В пресс-службе советуют соблюдать элементарные правила безопасности:

  • Не переходите по сомнительным ссылкам. Безопасные сайты содержат значок замка возле адреса, у мошеннических - его не будет. Кроме того, такие сайты будут мимикрировать под сайты банка.
  • Официальный сайт банка https://privatbank.ua,
  • Приват24 - https://next.privat24.ua.

"Будьте внимательны! Никогда никому не говорите срок действия карты, CVV-код, пароли и PIN-коды", - отметили в банке.

Ранее в Национальном банке Украины предупредили о новой мошеннической схеме с посылками "Новой почтой".

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ПриватБанк