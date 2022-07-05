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Появилась новая мошенническая схема: деньги выманивают почтовыми посылками

Новина українською →
Украина, Вторник 05 июля 2022 07:30
Появилась новая мошенническая схема: деньги выманивают почтовыми посылками Фото: новая мошенническая схема действует с использованием посылок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Национальном банке Украины предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают посылки "Новой почтой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Схема такая: человеку приходит SMS о том, что на его имя поступила посылка на соответствующее отделение "Новой почты". Когда человек обращается на "Новую почту" для получения посылки, оказывается, чтобы ее получить нужно заплатить за доставку, товар, который прислали и услугу по пересылке средств. Стоимость может быть небольшая, до 200 гривен. Содержимым посылки может быть кусок мыла.

Таким образом мошенники пытаются заработать, делая ставку на то, что сумма небольшая и что человеку станет интересно узнать содержимое посылки.

В НБУ призывают быть осмотрительными и не давать возможности мошенникам обмануть.

"Если вы ничего не заказывали и не ожидаете никаких посылок от своих родных, не платите деньги за товар, который вам не нужен", - говорится в сообщении.

Напомним, во время войны злоумышленники не прекращают попыток обманывать граждан. Они спекулируют на теме финансовой помощи пострадавшим, выманивают деньги якобы на помощь украинским военным или эвакуацию мирных граждан из опасных районов.

Раньше Национальный банк предупредил украинцев о двух актуальных схемах мошенничества в военное время. Это "посреднические" услуги от мошенников и SMS-сообщения о поступлении платежа.

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