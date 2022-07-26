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ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему за допомогою Telegram-каналів

Фото: ПриватБанк розповів про шахрайську схему з телеграм-каналами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зловмисники пропонують отримати "допомогу" начебто від країн ЄС. Для цього створюють телеграм-канали із підміною номера - вони виглядають наче банківські або як канали міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Шахраї просять надати пін-код картки, CVV код тощо і погрожують заблокувати рахунки", - йдеться в повідомленні.

У банку закликають не піддаватися на їхні махінації і бути обережними.

У прес-службі радять дотримуватися елементарних правил безпеки:

  • Не переходьте за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замка біля адреси, у шахрайських - його не буде. Крім того, такі сайти будуть мімікрувати під сайти банку.
  • Офіційний сайт банку https://privatbank.ua,
  • Приват24 — https://next.privat24.ua.

"Будьте уважні! Ніколи нікому не кажіть термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди", - зазначили в банку.

Раніше у Національному банку України попередили про нову шахрайську схему з посилками "Новою поштою".

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