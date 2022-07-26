ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему за допомогою Telegram-каналів

Зловмисники пропонують отримати "допомогу" начебто від країн ЄС. Для цього створюють телеграм-канали із підміною номера - вони виглядають наче банківські або як канали міжнародних організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
"Шахраї просять надати пін-код картки, CVV код тощо і погрожують заблокувати рахунки", - йдеться в повідомленні.
У банку закликають не піддаватися на їхні махінації і бути обережними.
У прес-службі радять дотримуватися елементарних правил безпеки:
"Будьте уважні! Ніколи нікому не кажіть термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди", - зазначили в банку.
Раніше у Національному банку України попередили про нову шахрайську схему з посилками "Новою поштою".
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