ПриватБанк позбавиться від 60 тисяч безнадійних кредитів українців

Згідно з умовами продажу, на початку 2024 року професійним учасникам ринку буде запропоновано портфель сумою 500 млн грн, який включатиме понад 60 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які списані за рахунок сформованих резервів.

Як зазначили в прес-службі, мова йде виключно про кредити, класифіковані як "безнадійні". Тобто свого часу банк пропонував цим клієнтам програми реструктуризації, проводив роботу з погашення заборгованості, використовуючи всі інструменти, включаючи, примусове стягнення.

Водночас з портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані та мешканці територій, на яких проводяться активні бойові дії або які є тимчасово окупованими.

Як зазначили банку, витрати банку на подальше супроводження портфеля з урахуванням судових зборів перевищують очікувану ціну продажу.

Права вимоги за таким портфелем будуть запропоновані на платформі системи електронних торгів Мінюсту СЕТАМ та включатимуть лише тіло кредиту та нараховані відсотки. Продаж боргу буде здійснено шляхом проведення відкритих та прозорих торгів шляхом покрокового зниження початкової (стартової) ціни.

До участі у торгах будуть допущені фінансові компанії, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу.