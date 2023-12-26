ПриватБанк избавится от 60 тысяч безнадежных кредитов украинцев

Согласно условиям продажи, в начале 2024 года профессиональным участникам рынка будет предложен портфель суммой 500 млн грн, который будет включать более 60 тысяч потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые списаны за счет сформированных резервов.

Как отметили в пресс-службе, речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как "безнадежные". То есть в свое время банк предлагал этим клиентам программы реструктуризации, проводил работу по погашению задолженности, используя все инструменты, включая принудительное взыскание.

В то же время из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные и жители территорий, на которых проводятся активные боевые действия или временно оккупированы.

Как отметили банку, расходы банка на сопровождение портфеля с учетом судебных сборов превышают ожидаемую цену продажи.

Права требования по такому портфелю будут предложены на платформе системы электронных торгов Минюста СЕТАМ и включать только тело кредита и начисленные проценты. Продажа долга будет осуществлена путем проведения открытых и прозрачных торгов путем пошагового снижения начальной (стартовой) цены.

К участию в торгах будут допущены финансовые компании, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в ссуду и/или услуги по факторингу.