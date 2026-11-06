ПриватБанк попередив про тимчасову зупинку сервісів в ніч на 7 листопада

"З 00:05 до 06:30 проведемо планові роботи, щоб сервіси надалі працювали швидко та без збоїв", - зазначили у ПриватБанку.

Для українців стануть недоступні:

усі платежі;

операції з картками;

банкомати та термінали самообслуговування;

розрахунки через POS-термінали.

"Робимо такі роботи вночі, коли активності найменше. Тож перекази й платежі краще зробити заздалегідь або після 06:30", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов остаточно програли в судовому процесі у Британії. Вони зобов'язані виплатити фінустанові понад 3 млрд доларів.