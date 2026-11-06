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ПриватБанк попередив про тимчасову зупинку сервісів в ніч на 7 листопада

17:03 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ПриватБанк (Getty Images)

У ніч на суботу, 7 листопада, ПриватБанк буде оновлювати системи, тому для клієнтів стануть недоступними основні сервіси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби фінустанови.

"З 00:05 до 06:30 проведемо планові роботи, щоб сервіси надалі працювали швидко та без збоїв", - зазначили у ПриватБанку.

Для українців стануть недоступні:

  • усі платежі;
  • операції з картками;
  • банкомати та термінали самообслуговування;
  • розрахунки через POS-термінали.

"Робимо такі роботи вночі, коли активності найменше. Тож перекази й платежі краще зробити заздалегідь або після 06:30", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов остаточно програли в судовому процесі у Британії. Вони зобов'язані виплатити фінустанові понад 3 млрд доларів.

Нагадаємо, сьогодні середній курс долара в обмінниках для купівлі перебуває на рівні 46,30 (-12 коп) гривень, а здати валюту можна по 46,05 (-15 коп) гривень.

Євро в обмінниках сьогодні продають за середнім курсом у 52 (-15 коп) гривні, а здати можна по 51,70 (-10 коп) гривень.

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