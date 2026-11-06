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Курс валют на 6 листопада: скільки коштує долар та євро в обмінниках і банках

07:39 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Курс валют на 6 листопада: скільки коштує долар та євро в обмінниках і банках Фото: скільки коштує валюта сьогодні (Getty Images)
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У п'ятницю, 6 листопада, на готівковому валютному ринку України спостерігається зниження курсів долара та євро. Валюта дешевшає як у банківських обмінниках, так і в приватних пунктах обміну, тоді як системні банки зберігають відносну стабільність.

Скільки коштує валюта сьогодні в обмінниках і банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 6 листопада портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках для купівлі на рівні 46,30 (-12 коп) гривень, а здати валюту можна по 46,05 (-15 коп) гривень.

Євро в обмінниках сьогодні продають за середнім курсом у 52 (-15 коп) гривні, а здати можна по 51,70 (-10 коп) гривень.

Курс валют на 6 листопада: скільки коштує долар та євро в обмінниках і банках
Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 46,06 (-8 коп) гривні, а купують - по 45,42 (-6 коп) гривні. Євро в банках сьогодні можна купити по 51,80 (-1 коп)гривні, а здати - по 51 (+2 коп) гривні.

Курс валют на 6 листопада: скільки коштує долар та євро в обмінниках і банках
Фото: курс валют в банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 46,05 (без змін) гривень, а карткою - 46,08 (без змін) гривень. Євро в касах банку можна купити по 51,80 (без змін) гривень, а карткою - за 51,81 (без змін) гривню.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 45,95 (+10 коп) гривень, а для карток курс - 46,10 (-5 коп) гривень. Євро в додатку "Ощада" можна купити по 51,65 (+10 коп) гривні, а карткою - по 51,80 (-5 коп) гривні.

ПУМБ у касах продає долари по 46 (без змін) гривень, такий же курс у 46 (без змін) гривень банк тримає і для карткових операцій. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

"Монобанк" продає долари по 46,01 (без змін) гривні, а євро - по 51,70 (-10 коп) гривні.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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