ПриватБанк предупредил о временной остановке сервисов в ночь на 7 ноября

В ночь на субботу, 7 ноября, ПриватБанк будет обновлять системы, поэтому для клиентов станут недоступными основные сервисы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы финучреждения.
"С 00:05 до 06:30 проведем плановые работы, чтобы сервисы в дальнейшем работали быстро и без сбоев", - отметили в ПриватБанке.
Для украинцев станут недоступными:
"Делаем такие работы ночью, когда активности меньше. Поэтому переводы и платежи лучше сделать заранее или после 06:30", - говорится в заявлении.
Напомним, бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов окончательно проиграли в судебном процессе в Британии. Они обязаны выплатить финучреждению более 3 млрд долларов.
Напомним, сегодня средний курс доллара в обменниках для покупки находится на уровне 46,30 (-12 коп) гривен, а сдать валюту можно по 46,05 (-15 коп) гривен.
Евро в обменниках сегодня продают по среднему курсу в 52 (-15 коп) гривны, а сдать можно по 51,70 (-10 коп) гривен.