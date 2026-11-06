RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

ПриватБанк предупредил о временной остановке сервисов в ночь на 7 ноября

17:03 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ПриватБанк (Getty Images)

В ночь на субботу, 7 ноября, ПриватБанк будет обновлять системы, поэтому для клиентов станут недоступными основные сервисы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы финучреждения.

"С 00:05 до 06:30 проведем плановые работы, чтобы сервисы в дальнейшем работали быстро и без сбоев", - отметили в ПриватБанке.

Для украинцев станут недоступными:

  • все платежи;
  • операции с карточками;
  • банкоматы и терминалы самообслуживания;
  • расчеты через POS-терминалы

"Делаем такие работы ночью, когда активности меньше. Поэтому переводы и платежи лучше сделать заранее или после 06:30", - говорится в заявлении.

Напомним, бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов окончательно проиграли в судебном процессе в Британии. Они обязаны выплатить финучреждению более 3 млрд долларов.

Напомним, сегодня средний курс доллара в обменниках для покупки находится на уровне 46,30 (-12 коп) гривен, а сдать валюту можно по 46,05 (-15 коп) гривен.

Евро в обменниках сегодня продают по среднему курсу в 52 (-15 коп) гривны, а сдать можно по 51,70 (-10 коп) гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПриватБанк