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"ПриватБанк" попередив про технічні роботи: коли не працюватимуть банкомати

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 23:02
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"ПриватБанк" попередив про технічні роботи: коли не працюватимуть банкомати Фото: банкомати "ПриватБанку" не працюватимуть в ніч на 7 червня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

"ПриватБанк" попередив про тимчасову зупинку роботи банкоматів в ніч на 7 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

За даними банку, сьогодні вночі з 00:05 до 05:00 банкомати "ПриватБанку" по Україні не працюватимуть через технічні роботи.

&quot;ПриватБанк&quot; попередив про технічні роботи: коли не працюватимуть банкомати

"У зв'язку з цим буде відсутня можливість виконати будь-які операції за допомогою банкоматів. Перепрошуємо за незручності", - наголосили в банку.

"ПриватБанк"

Зауважимо, що наразі "ПриватБанк" найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України. Зазначимо, що за підсумками 2024 року, клієнтська база "ПриватБанку" становила 18,32 мільйона фізичних осіб та 910 тисяч бізнес-клієнтів.

РБК-Україна писало, що на початку травня "ПриватБанк" відновив продаж залізничних квитків через власні сервіси.

Зауважимо, що перебої були викликані масштабною кібератакою на сервіси "Укрзалізниці".

Ми також повідомляли, що раніше фінустанова оновила дизайн та розширила можливості сервісу "Приват24".

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