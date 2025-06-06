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"ПриватБанк" предупредил о технических работах: когда не будут работать банкоматы

Украина, Пятница 06 июня 2025 23:02
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"ПриватБанк" предупредил о технических работах: когда не будут работать банкоматы Фото: банкоматы "ПриватБанка" не будут работать в ночь на 7 июня (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"ПриватБанк" предупредил о временной остановке работы банкоматов в ночь на 7 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным банка, сегодня ночью с 00:05 до 05:00 банкоматы "ПриватБанка" по Украине не будут работать из-за технических работ.

&quot;ПриватБанк&quot; предупредил о технических работах: когда не будут работать банкоматы

"В связи с этим будет отсутствовать возможность выполнить любые операции с помощью банкоматов. Приносим извинения за неудобства", - отметили в банке.

"ПриватБанк"

Заметим, что сейчас "ПриватБанк" крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины. Отметим, что по итогам 2024 года, клиентская база "ПриватБанка" составила 18,32 миллиона физических лиц и 910 тысяч бизнес-клиентов.

РБК-Украина писало, что в начале мая "ПриватБанк" возобновил продажу железнодорожных билетов через собственные сервисы.

Заметим, что перебои были вызваны масштабной кибератакой на сервисы "Укрзализныци".

Мы также сообщали, что ранее финучреждение обновило дизайн и расширило возможности сервиса "Приват24".

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