"ПриватБанк" попередив про перебої в роботі в ніч на суботу: в чому причина
"ПриватБанк" запланував на 22 лютого проведення технічних робіт, через що можуть виникати певні труднощі при здійсненні банківських операцій. Роботи триватимуть з півночі до 10 ранку.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію ПриватБанку.
Які послуги будуть недоступні
"Ми покращуємо наші сервіси, тому у період з 22.02.25 00:00 - 22.02.25 10:00 можуть бути складнощі в роботі "Приват24 для бізнесу", а саме з картковими операціями", - йдеться у повідомленні компанії.
Повідомлення про проведення технічних робіт (скриншот сайту "ПриватБанк")
Додамо, що застосунок "Приват24 для бізнесу" стандартно працює цілодобово, там юридичні особи та підприємці можуть створювати й обмінюватися шаблонними документами онлайн, реєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі, мати постійний доступ до своїх рахунків тощо.
Зазначимо, що клієнтська база "ПриватБанку", за підсумками 2024 року, становить 18,32 мільйона фізосіб і 910 тисяч бізнес-клієнтів.
Протягом 10 годин можуть виникати труднощі при операціях через застосунок "Приват 24 для бізнесу" (скриншот сайту "ПриватБанк")
Читайте також про те, що торік прибуток "ПриватБанку" до оподаткування становив 81 млрд гривень. Чистий прибуток - 40,1 млрд гривень, що на 6% більше порівняно з 2023 роком.
Раніше ми писали про те, що деяким клієнтам "ПриватБанку" треба актуалізувати свої дані у відділеннях або через сайт банку. Це стосується тих, хто перевищив ліміти за банківськими операціями.
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