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"ПриватБанк" предупредил о перебоях в работе в ночь на субботу: в чем причина

Пятница 21 февраля 2025 09:00
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"ПриватБанк" предупредил о перебоях в работе в ночь на субботу: в чем причина 22 февраля с полуночи до 10 утра будут проводить технические работы (фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

"ПриватБанк" запланировал на 22 февраля проведение технических работ, из-за чего могут возникать определенные трудности при осуществлении банковских операций. Работы продлятся с полуночи до 10 утра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

Какие услуги будут недоступны

"Мы улучшаем наши сервисы, поэтому в период с 22.02.25 00:00 - 22.02.25 10:00 могут быть сложности в работе "Приват24 для бизнеса", а именно с карточными операциями", - говорится в сообщении компании.

&quot;ПриватБанк&quot; предупредил о перебоях в работе в ночь на субботу: в чем причинаСообщение о проведении технических работ (скриншот сайта "ПриватБанк")

Добавим, что приложение "Приват24 для бизнеса" стандартно работает круглосуточно, там юридические лица и предприниматели могут создавать и обмениваться шаблонными документами онлайн, регистрировать налоговые накладные в Едином реестре, иметь постоянный доступ к своим счетам и тому подобное.

Отметим, что клиентская база "ПриватБанка", по итогам 2024 года, составляет 18,32 миллиона физлиц и 910 тысяч бизнес-клиентов.

&quot;ПриватБанк&quot; предупредил о перебоях в работе в ночь на субботу: в чем причинаВ течение 10 часов могут возникать трудности при операциях через приложение "Приват 24 для бизнеса" (скриншот сайта "ПриватБанк")

Читайте также о том, что в прошлом году прибыль "ПриватБанка" до налогообложения составила 81 млрд гривен. Чистая прибыль - 40,1 млрд гривен, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом.

Ранее мы писали о том, что некоторым клиентам "ПриватБанка" надо актуализировать свои данные в отделениях или через сайт банка. Это касается тех, кто превысил лимиты по банковским операциям.

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