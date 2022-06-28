ПриватБанк допоможе пенсіонерам отримати міжнародну допомогу

Співробітники відділень та оператори сервісного центру ПриватБанку допоможуть пенсіонерам сформувати та подати заявку на отримання допомоги. Виплати тим, хто постраждав від російської агресії, здійснюються від держави та міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначається в повідомленні, заявку на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій можна подати онлайн через платформу єДопомога та представництва ООН.

Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації. Допомогу можуть отримати:

внутрішньо переміщені особи, які перебувають в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях;

особи, які проживають/перебувають на територіях, що знаходяться в зоні активних бойових дій України.

особи, які мають соціальний статуси: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, одержувач допомоги малозабезпеченим сім’ям зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

Виплата допомоги здійснюється на будь-яку картку ПриватБанку, в тому числі на Digital картку, яку можна відкрити у Приват24.

Українці, можуть отримати виплати від міжнародних організацій: Гуманітарної організації ООН (World Food Programme, WFP), Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН/UNHCR Ukraine), Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC), Товариства Червоного Хреста (ТЧХУ) за програмою Прихисток.