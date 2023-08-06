ПриватБанк подовжив термін всіх карток на два роки: які операції будуть доступні

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

оплата в магазинах по POS-терміналу;

зняття готівки в банкоматах;

операції в Приват24;

поповнення рахунку (будь-яким способом).

Як переоформити картку

Проте якщо термін дії вашої картки закінчився вже давно, вам все ж варто оформити нову. Зробити це можна за таким алгоритмом:

через застосунок "Приват24" заповніть заяву на перевипуск

протягом години співробітник передзвонить і проінформує про рішення банку

отримайте карту в будь-якому зручному для вас відділенні чи філії

Зауважте, що опція "Перевипустити картку" з'явиться у вашому застосунку лише після того, як її термін дії завершиться.

Ви також можете здійснити перевипуск картки без відвідування банку. Для цього потрібно замовити доставку кур'єрською службою.

Послуга перевипуску картки є абсолютно безкоштовною та доступною для всіх клієнтів.