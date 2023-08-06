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ПриватБанк подовжив термін всіх карток на два роки: які операції будуть доступні

Фото: ПриватБанк подовжив термін всіх карток на два роки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

З 1 серпня ПриватБанк подовжив період використання всіх карток на 24 місяці. Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще два роки понад термін, що вказаний на картці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

  • оплата в магазинах по POS-терміналу;
  • зняття готівки в банкоматах;
  • операції в Приват24;
  • поповнення рахунку (будь-яким способом).

Як переоформити картку

Проте якщо термін дії вашої картки закінчився вже давно, вам все ж варто оформити нову. Зробити це можна за таким алгоритмом:

  • через застосунок "Приват24" заповніть заяву на перевипуск
  • протягом години співробітник передзвонить і проінформує про рішення банку
  • отримайте карту в будь-якому зручному для вас відділенні чи філії

Зауважте, що опція "Перевипустити картку" з'явиться у вашому застосунку лише після того, як її термін дії завершиться.

Ви також можете здійснити перевипуск картки без відвідування банку. Для цього потрібно замовити доставку кур'єрською службою.

Послуга перевипуску картки є абсолютно безкоштовною та доступною для всіх клієнтів.

Нагадаємо, ПриватБанк оновив додаток Приват24. У свіжій версії з'явилися дві нові функції з переказу коштів та підтримки клієнтів.

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