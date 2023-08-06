ПриватБанк продлил срок всех карточек на два года: какие операции будут доступны

По карточкам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:

оплата в магазинах по POS-терминалу;

снятие наличных денег в банкоматах;

операции в Приват24;

пополнение счета (любым способом).

Как переоформить карту

Однако если срок действия вашей карты истек уже давно, вам все же следует оформить новую. Сделать это можно по следующему алгоритму:

через приложение "Приват24" заполните заявление на перевыпуск

в течение часа сотрудник перезвонит и проинформирует о решении банка

получите карту в любом удобном для вас отделении или филиале

Обратите внимание, что опция "Перепустить карту" появится в вашем приложении только после окончания срока действия.

Вы также можете осуществить перевыпуск карты без посещения банка. Для этого необходимо заказать доставку курьерской службой.

Услуга перевыпуска карты абсолютно бесплатна и доступна для всех клиентов.