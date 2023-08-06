ПриватБанк продлил срок всех карточек на два года: какие операции будут доступны

С 1 августа ПриватБанк продлил период использования всех карт на 24 месяца. Клиентам не нужно сейчас перевыпускать карты, они будут работать еще два года сверх срока, указанного на карте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
По карточкам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:
Однако если срок действия вашей карты истек уже давно, вам все же следует оформить новую. Сделать это можно по следующему алгоритму:
Обратите внимание, что опция "Перепустить карту" появится в вашем приложении только после окончания срока действия.
Вы также можете осуществить перевыпуск карты без посещения банка. Для этого необходимо заказать доставку курьерской службой.
Услуга перевыпуска карты абсолютно бесплатна и доступна для всех клиентов.
Напомним, ПриватБанк обновил приложение Приват24. В свежей версии появились две новые функции по переводу средств и поддержки клиентов.
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