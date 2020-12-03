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ПриватБанк подал жалобу на действия судьи Вовка в деле Суркисов

Киев, Четверг 03 декабря 2020 17:07
ПриватБанк подал жалобу на действия судьи Вовка в деле Суркисов
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк подал в Высший совет правосудия жалобу на действия судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка. Жалоба содержит более 1100 страниц.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В сентябре текущего года именно судья Сергей Вовк принял одиозное решение об уплате ПриватБанком 350 млн долларов компаниям, связанным с братьями Суркисами, до рассмотрения дела по существу", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, с ссемьей Суркисов, к государственному ПриватБанку.

После этого Министерство юстиции Украины подало жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, который принял решение по делу ПриватБанка в пользу Суркисов.

Как сообщало РБК-Украина, третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 21 октября рассмотрела жалобу Мминюста и отказалась открыть дисциплинарное производство против судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка. Министерство юстиции требовало наказать судью за его решение взыскать с государственного ПриватБанка почти 10 млрд гривен в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

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