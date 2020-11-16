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Дело Приватбанка: судья Вовк избежал наказания

Киев, Понедельник 16 ноября 2020 10:56
Дело Приватбанка: судья Вовк избежал наказания
Фото: Сергей Вовк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Высший совет правосудия (ВСП) отказался открыть дисциплинарное производство против судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка. ВСП решил не наказывать судью за решение в деле ПриватБанка против Суркисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение ВСП.

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела жалобу Минюста на судью Вовка 21 октября.

Министерство юстиции требовало наказать судью за его решение взыскать с государственного ПриватБанка почти 10 млрд гривен в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение незаконным и абсурдным. В своей жалобе министерство указало, что Вовк сознательно ограничили права ответчика, нарушил принцип состязательности сторон.

Тем не менее, палата ВСП отказалась открывать дело против судьи. Член совета Лариса Иванова, которая проверяла жалобу Минюста, отметила, что доводы министерства могут быть проверены исключительно в суде апелляционной инстанции.

Решение дисциплиной палаты ВСП обжалованию не подлежит.

Напомним 2 августа, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному ПриватБанку.

После этого Министерство юстиции Украины подало жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, который принял решение по делу ПриватБанка в пользу Суркисов.

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