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ПриватБанк подав скаргу на дії судді Вовка у справі Суркісів

Київ, Четвер 03 грудня 2020 17:07
ПриватБанк подав скаргу на дії судді Вовка у справі Суркісів
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк подав до Вищої ради правосуддя скаргу на дії судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка. Скарга містить більше 1100 сторінок.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"У вересні поточного року саме суддя Сергій Вовк виніс одіозну ухвалу про сплату ПриватБанком 350 млн доларів компаніям, пов’язаним з братами Суркісами, до розгляду справи по суті", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, до державного ПриватБанку.

Після цього Міністерство юстиції України подало скаргу на суддю Печерського районного суду Києва Сергія Вовка, який прийняв рішення у справі ПриватБанку на користь Суркісів.

Як повідомляло РБК-Україна, третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 21 жовтня розглянула скаргу Мін'юсту та відмовилася відкрити дисциплінарне провадження проти судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка. Міністерство юстиції вимагало покарати суддю за його рішення стягнути з державного ПриватБанку майже 10 млрд гривень на користь офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів.

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