"ПриватБанк" почне стягувати гроші за безкоштовну раніше послугу: що і коли зміниться

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Коли та за яку послугу доведеться платити

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті "ПриватБанку", з 1 січня 2026 року з клієнтів фінустанови планують стягувати комісію за організацію послуги з доставки картки для перевипуску.

Зараз ця послуга є безкоштовною, проте з наступного року:

за доставку банківської картки для перевипуску по Україні доведеться платити 80 гривень (з ПДВ);

за міжнародну доставку картки для перевипуску - за диференційованим тарифом (який може залежати, зокрема, від країни).

Уточнюється, що до 31 грудня 2025 року послуги з доставки перевипущених карток - не тарифікуються, тобто будуть безкоштовними.

Вартість деяких послуг "ПриватБанку" (інфографіка: privatbank.ua)

Як замовити доставку картки "ПриватБанку"

В цілому "ПриватБанк" здійснює оформлення карток різних типів. Деякі з них мають кредитні ліміти, інші є дебетовими:

картка для виплат;

студентська картка;

соціальна картка;

пенсійна картка.

Доступні також низка додаткових банківських карток (як фізичних, так і онлайн).

Картки від "ПриватБанку" (інфографіка: privatbank.ua)

Замовити оформлення та доставку перевипущеної пластикової картки (кредитної або дебетової) можна у "Приват24" (до 6 замовлень на рік незалежно від типу картки).

Послуга доступна для таких карток:

картка "Універсальна";

картка "Універсальна Gold";

картка для виплат (зокрема й пенсійна, для соціальних виплат тощо);

картка для виплат Gold (зокрема й пенсійна, для соціальних виплат тощо);

картка "Ключ до рахунку".

У відділенні чи поштоматі "Нової пошти" картка може бути вже наступного після замовлення дня (якщо йдеться про доставку по Україні).

При замовленні за кордон, строк доставки становитиме: