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"ПриватБанк" почне стягувати гроші за безкоштовну раніше послугу: що і коли зміниться

За одну з безкоштовних послуг "ПриватБанку" планують ввести комісію (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

"ПриватБанк" планує стягувати комісію за організацію популярної послуги, яка зараз є безкоштовною. Платити за неї доведеться щонайменше 80 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію, опубліковану на офіційному порталі банківської установи.

Зміст

Коли та за яку послугу доведеться платити

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті "ПриватБанку", з 1 січня 2026 року з клієнтів фінустанови планують стягувати комісію за організацію послуги з доставки картки для перевипуску.

Зараз ця послуга є безкоштовною, проте з наступного року:

  • за доставку банківської картки для перевипуску по Україні доведеться платити 80 гривень (з ПДВ);
  • за міжнародну доставку картки для перевипуску - за диференційованим тарифом (який може залежати, зокрема, від країни).

Уточнюється, що до 31 грудня 2025 року послуги з доставки перевипущених карток - не тарифікуються, тобто будуть безкоштовними.

Вартість деяких послуг "ПриватБанку" (інфографіка: privatbank.ua)

Як замовити доставку картки "ПриватБанку"

В цілому "ПриватБанк" здійснює оформлення карток різних типів. Деякі з них мають кредитні ліміти, інші є дебетовими:

  • картка для виплат;
  • студентська картка;
  • соціальна картка;
  • пенсійна картка.

Доступні також низка додаткових банківських карток (як фізичних, так і онлайн).

Картки від "ПриватБанку" (інфографіка: privatbank.ua)

Замовити оформлення та доставку перевипущеної пластикової картки (кредитної або дебетової) можна у "Приват24" (до 6 замовлень на рік незалежно від типу картки).

Послуга доступна для таких карток:

  • картка "Універсальна";
  • картка "Універсальна Gold";
  • картка для виплат (зокрема й пенсійна, для соціальних виплат тощо);
  • картка для виплат Gold (зокрема й пенсійна, для соціальних виплат тощо);
  • картка "Ключ до рахунку".

У відділенні чи поштоматі "Нової пошти" картка може бути вже наступного після замовлення дня (якщо йдеться про доставку по Україні).

При замовленні за кордон, строк доставки становитиме:

  • від 7 до 14 днів з "Новою поштою";
  • від 7 до 30 днів з "Укрпоштою".

Нагадаємо, раніше у "ПриватБанку" попередили про можливі затримки з картковими операціями.

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