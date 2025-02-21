"ПриватБанк" почне стягувати гроші за безкоштовну раніше послугу: що і коли зміниться

"ПриватБанк" планує стягувати комісію за організацію популярної послуги, яка зараз є безкоштовною. Платити за неї доведеться щонайменше 80 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію, опубліковану на офіційному порталі банківської установи.
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Згідно з інформацією, розміщеною на сайті "ПриватБанку", з 1 січня 2026 року з клієнтів фінустанови планують стягувати комісію за організацію послуги з доставки картки для перевипуску.
Зараз ця послуга є безкоштовною, проте з наступного року:
Уточнюється, що до 31 грудня 2025 року послуги з доставки перевипущених карток - не тарифікуються, тобто будуть безкоштовними.
В цілому "ПриватБанк" здійснює оформлення карток різних типів. Деякі з них мають кредитні ліміти, інші є дебетовими:
Доступні також низка додаткових банківських карток (як фізичних, так і онлайн).
Замовити оформлення та доставку перевипущеної пластикової картки (кредитної або дебетової) можна у "Приват24" (до 6 замовлень на рік незалежно від типу картки).
Послуга доступна для таких карток:
У відділенні чи поштоматі "Нової пошти" картка може бути вже наступного після замовлення дня (якщо йдеться про доставку по Україні).
При замовленні за кордон, строк доставки становитиме:
Нагадаємо, раніше у "ПриватБанку" попередили про можливі затримки з картковими операціями.
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