"ПриватБанк" начнет взимать деньги за бесплатную ранее услугу: что и когда изменится

"ПриватБанк" планирует взимать комиссию за организацию популярной услуги, которая сейчас является бесплатной. Платить за нее придется минимум 80 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном портале банковского учреждения.
Содержание
Согласно информации, размещенной на сайте "ПриватБанка", с 1 января 2026 года с клиентов финучреждения планируют взимать комиссию за организацию услуги по доставке карты для перевыпуска.
Сейчас эта услуга является бесплатной, однако со следующего года:
Уточняется, что до 31 декабря 2025 года услуги по доставке перевыпущенных карт - не тарифицируются, то есть будут бесплатными.
В целом "ПриватБанк" осуществляет оформление карт разных типов. Некоторые из них имеют кредитные лимиты, другие являются дебетовыми:
Доступны также ряд дополнительных банковских карт (как физических, так и онлайн).
Заказать оформление и доставку перевыпущенной пластиковой карты (кредитной или дебетовой) можно в "Приват24" (до 6 заказов в год независимо от типа карты).
Услуга доступна для таких карт:
В отделении или почтомате "Новой почты" карта может быть уже на следующий после заказа день (если речь идет о доставке по Украине).
При заказе за границу, срок доставки составит:
Напомним, ранее в "ПриватБанке" предупредили о возможных задержках с карточными операциями.
Читайте также, какой популярный в Европе онлайн-банк официально "зашел" в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.