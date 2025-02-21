"ПриватБанк" начнет взимать деньги за бесплатную ранее услугу: что и когда изменится

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Когда и за какую услугу придется платить

Согласно информации, размещенной на сайте "ПриватБанка", с 1 января 2026 года с клиентов финучреждения планируют взимать комиссию за организацию услуги по доставке карты для перевыпуска.

Сейчас эта услуга является бесплатной, однако со следующего года:

за доставку банковской карты для перевыпуска по Украине придется платить 80 гривен (с НДС);

за международную доставку карты для перевыпуска - по дифференцированному тарифу (который может зависеть, в частности, от страны).

Уточняется, что до 31 декабря 2025 года услуги по доставке перевыпущенных карт - не тарифицируются, то есть будут бесплатными.

Стоимость некоторых услуг "ПриватБанка" (инфографика: privatbank.ua)

Как заказать доставку карты "ПриватБанка"

В целом "ПриватБанк" осуществляет оформление карт разных типов. Некоторые из них имеют кредитные лимиты, другие являются дебетовыми:

карта для выплат;

студенческая карта;

социальная карта;

пенсионная карта.

Доступны также ряд дополнительных банковских карт (как физических, так и онлайн).

Карты от "ПриватБанка" (инфографика: privatbank.ua)

Заказать оформление и доставку перевыпущенной пластиковой карты (кредитной или дебетовой) можно в "Приват24" (до 6 заказов в год независимо от типа карты).

Услуга доступна для таких карт:

карта "Універсальна";

карта "Універсальна Gold";

карта для выплат (в том числе пенсионная, для социальных выплат и т. п.);

карта для выплат Gold (в том числе пенсионная, для социальных выплат и т.д.);

карта "Ключ до рахунку".

В отделении или почтомате "Новой почты" карта может быть уже на следующий после заказа день (если речь идет о доставке по Украине).

При заказе за границу, срок доставки составит: