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ПриватБанк перечислил в госбюджет 11,5 млрд грн дивидендов


Почти вся прибыль национализированного банка ушла в бюджет

Государственный "ПриватБанк" завершил выплату дивидендов государству в лице Министерства финансов за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, 26 июня банк перечислил второй транш в размере 7 млрд грн, первый транш дивидендов поступил в бюджет 10 июня.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Чистый убыток банка в 2016 году составил 176,64 млрд грн, в 2017 году - 23,99 млрд грн. В 2018 году "ПриватБанк" впервые после национализации получил чистую прибыль - 12,52 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, кредитный портфель национализированного "ПриватБанка", который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами, на конец 2018 года оценивается в 212,795 млрд грн. В отчете, подтвержденном аудиторской компанией E&Y, эта категория представлена как "Кредиты, которые управляются как отдельный портфель".

Таким образом, компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам "ПриватБанка", должны банку 212 млрд грн.

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