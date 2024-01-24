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ПриватБанк отримав рекордний прибуток за минулий рік

Україна, Середа 24 січня 2024 10:56
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ПриватБанк отримав рекордний прибуток за минулий рік Фото: ПриватБанк отримав 37,8 млрд гривень прибутку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток державного ПриватБанку за 2023 рік становив 37,8 млрд гривень. Це на на 25% більше, ніж у 2022 році.

Про це заявив Герхард Бьош, голова правління ПриватБанку, повідомляє РБК-Україна із посиланням трансляцію прес-конференції банку.

За його словами, прибуток до оподаткування зріс у два рази до 72,8 млрд гривень.

Бьош нагадав, що за новим законом банк сплатить значно більше податку на прибуток - 26,8 млрд гривень (у минулому році - 5 млрд гривень).

ПриватБанк отримав рекордний прибуток за минулий рік

Згідно з презентацією, станом на кінець 2023 року у банку було 18,35 млн клієнтів фізичних осіб та 875 тисяч бізнес-клієнтів.

ПриватБанк отримав рекордний прибуток за минулий рік

"ПриватБанк" сплатить у вигляді дивідендів до держбюджету 80% прибутку за 2023 рік.

Нагадаємо, чистий прибуток державного ПриватБанку за 2022 рік склав 30,25 млрд гривень. Це на 4,80 млрд гривень менше, ніж у 2021 році (35,05 млрд гривень).

ПриватБанк традиційно очолює рейтинг банків України за рівнем прибутку.

В Україні ухвалили закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже у 2023 році. У наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

За розрахунками Мінфіну, це принесе бюджету лише за 2023 рік 24-25 млрд гривень. Далі це буде 6-7 млрд гривень на рік.

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