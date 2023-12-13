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Керівників держпідприємств звільнятимуть у разі несплати дивідендів до бюджету

Україна, Середа 13 грудня 2023 10:29
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Керівників держпідприємств звільнятимуть у разі несплати дивідендів до бюджету Фото: уряд планує встановити розмір дивідендів з державних підприємств на рівні 50% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки пропонує затвердити базовий норматив відрахування частки прибутку на виплату дивідендів держпідприємств за підсумками 2023 року у розмірі 50%. Сплатити потрібно до 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови уряду.

Проектом передбачено, що у разі невиплати до 1 липня 2024 року господарським товариством дивідендів до державного бюджету за результатами його фінансово-господарської діяльності у 2023 році Мінекономіки повинно вжити заходів до розірвання контракту з керівником такого господарського товариства.

Окрім базового нормативу пропонується встановити такі показники дивідендів:

  • для АТ "Ощадбанк" та "Укрфінжитло" у розмірі 30%;
  • - для ПрАТ "Президент-Готель", АТ "ПриватБанк" та господарських товариств, суб’єктом управління корпоративними правами держави у статутному капіталі яких є Міноборони у розмірі 80%;
  • - для АТ "НАК "Нафтогаз України" у розмірі 95%;
  • - встановити, що суб’єкти господарювання державного сектору економіки, можуть приймати рішення щодо відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами їх фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі більшому, ніж визначено.

Проект стосується господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50% і більше акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100%, у тому числі дочірніх підприємств.

Законом України "Про державний бюджет України на 2024 рік" надходження до державного бюджету частини чистого прибутку та дивідендів на державну частку передбачені у сумі 66 млрд гривень.

Дивіденди від державних підприємств

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив базовий норматив відрахування частки прибутку державних підприємств, що спрямовується на виплату дивідендів за 2022 рік, на рівні 50%.

Одним з найбільших платників дивідендів є ПриватБанк, який заплатив у 2023 році 24,1 млрд гривень.

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Міністерство економіки
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