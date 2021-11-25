ПриватБанк и Ощадбанк продадут: Кабмин взял обязательства перед МВФ

Как отмечается в документе, обновленные основы, утвержденные Кабинетом министров в августе 2020 года, предусматривают уменьшение участия государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% к 2025 году.

Для дальнейшего снижения доли государства в банках правительство намерено обеспечить разработку и принятие ПриватБанком и Ощадбанком до конца 2021 года дорожной карты, которая:

- будет определять шаги, необходимые для вывода каждого из этих банков на рынок для частичной или полной приватизации и продвигать цель привлечения авторитетных международных инвесторов;

- будет определять законодательные изменения, которые могут понадобиться для реализации представленных вариантов разгосударствления.

"Эти планы будут приняты Кабинетом министров до конца января 2022 года (структурный маяк)", - отмечается в меморандуме.