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ПриватБанк та Ощадбанк продадуть: уряд взяв зобов’язання перед МВФ

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів зобов’язується ухвалити плани з часткової або повної приватизації державних ПриватБанку та Ощадбанку. Структурний маяк програми з МВФ буде виконаний до січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений Меморандум з МВФ.

Як зазначається в документі, оновлені засади, затверджені Кабінетом міністрів у серпні 2020 року, передбачають зменшення участі держави з поточних 50,4% чистих активів до менше 25% до 2025 року.

Для подальшого зниження частки держави в банках уряд забезпечить розробку та ухвалення ПриватБанком та Ощадбанком до кінця 2021 року дорожньої карти, яка:

  • - визначатиме кроки, необхідні для виведення кожного з цих банків на ринок для часткової або повної приватизації та просуватиме нашу залучення авторитетних міжнародних інвесторів;
  • - визначатиме законодавчі зміни, які можуть знадобитися для здійснення представлених варіантів роздержавлення.

"Ці плани будуть ухвалені Кабінетом міністрів до кінця січня 2022 року (структурний маяк)", - зазначається в меморандумі.

Нагадаємо, в серпні Кабінет міністрів схвалив Стратегію розвитку державного ПриватБанку до 2024 року. Планується вивести з банку проблемні активи та продати "хороший банк".

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