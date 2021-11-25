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ПриватБанк и Ощадбанк продадут: Кабмин взял обязательства перед МВФ

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Украина, Четверг 25 ноября 2021 16:57
ПриватБанк и Ощадбанк продадут: Кабмин взял обязательства перед МВФ Фото: ПриватБанк и Ощадбанк продадут полностью или частично (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров обязуется принять планы по частичной или полной приватизации государственных ПриватБанка и Ощадбанка. Структурный маяк программы с МВФ будет выполнен до января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный Меморандум с МВФ.

Как отмечается в документе, обновленные основы, утвержденные Кабинетом министров в августе 2020 года, предусматривают уменьшение участия государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% к 2025 году.

Для дальнейшего снижения доли государства в банках правительство намерено обеспечить разработку и принятие ПриватБанком и Ощадбанком до конца 2021 года дорожной карты, которая:

  • - будет определять шаги, необходимые для вывода каждого из этих банков на рынок для частичной или полной приватизации и продвигать цель привлечения авторитетных международных инвесторов;
  • - будет определять законодательные изменения, которые могут понадобиться для реализации представленных вариантов разгосударствления.

"Эти планы будут приняты Кабинетом министров до конца января 2022 года (структурный маяк)", - отмечается в меморандуме.

Напомним, в августе Кабинет министров одобрил Стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года. Планируется вывести из банка проблемные активы и продать "хороший банк".

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