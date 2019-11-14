ПриватБанк оскаржить рішення суду про списання мільярдних боргів Коломойського

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банк має намір звернутися у Верховний суд

"ПриватБанк" подає касацію на рішення Північного апеляційного господарського суду за позовом ТОВ "Тех-Трейд-Інвест", яким визнані недійсними окремі умови кредитних договорів компаній, пов'язаних з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, до націоналізації "ПриватБанку" у грудні 2016 року банк надавав кредити пов'язаним з колишніми власниками компаніям під відсоткову ставку, яка була вдвічі нижче ринкової і становила від 10 до 12% річних у гривні.

У "ПриватБанку" вважають, що видачею таких "індексних кредитів" і були закладені майбутні юридичні ризики щодо стягнення з позичальників нарахованих відсотків, комісій та штрафних санкцій.

"І саме зараз пов'язані з колишніми власниками банку недобросовісні позичальники використовують зазначені недоліки, заявляючи позови до банку про визнання недійсними окремих умов кредитних договорів", - йдеться в повідомленні.

Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" (пов'язаного з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим") до "ПриватБанку". Рішенням визнано недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між "ПриватБанком" та ТЗОВ "Парктур", ТОВ "Скорзонера", ТОВ "Шелті", ТОВ "Аспект" на 2006-2016 рр. Загальна сума за цими договорами становить 7,5 млрд грн.

У червні 2019 року заступник голови правління "ПриватБанку" Галина Пахачук заявила, що компанії, ймовірно підконтрольні колишнім власникам "Приватбанку", мають банку в гривневому еквіваленті 240 млрд грн.