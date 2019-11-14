ГПУ передала в НАБУ дело о событиях в "ПриватБанке" перед национализацией

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

НАБУ уже получило первые 700 томов

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала в Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) дело о событиях в "ПриватБанке" до национализации в 2016 году. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Как отметил Сытник, сейчас сумма проблемных кредитов в государственных банках составляет 400 млрд гривен, из которых 183 млрд - "это как раз "ПриватБанк".

"Есть дело "ПриватБанка", но мы его расследуем на предмет возможной причастности или непричастности некоторых лиц Нацбанка. То, что происходит в частных банках, не компетенция НАБУ", - сказал он.

По его словам, это дело расследовалось Генпрокуратурой. "Когда генпрокурором стал Рулан Рябошапка, мы провели с ним совещание и решили, что исходя из определенных действий других правоохранительных органов это дело по событиям в "Приватбанке" до национализации передали в НАБУ. Мы уже получили первые 700 томов", - сказал он.

Напомним, по данным агентства Standard & Poor's Global Ratings высокий показатель проблемных кредитов (52%) определяется прежде всего объемом проблемных кредитов "ПриватБанка", которые составляют 83% его кредитного портфеля, "что обусловлено тем фактом, что портфель корпоративных кредитов почти полностью состоит из кредитов связанным сторонам". При этом доля проблемных кредитов частных украинских банков составляет чуть менее 25%.

Отметим, по данным НБУ, доля неработающих кредитов в украинских банках за III квартал 2019 года сократилась на 1,8 п п. до 48,9%.