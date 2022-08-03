UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПриватБанк обжаловал решение суда о выплатах экс-супруге партнера Коломойского

Фото: ПриватБанк продолжил судиться с экс-супругой Боголюбова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

ПриватБанк обжаловал в Верховном суде решение Днепровского апелляционного суда в пользу экс-супруги партнера бизнесмена Игоря Коломойского Геннадия Боголюбова. Суд обязал ПриватБанк выплатить Елене Боголюбовой почти 18 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ПриватБанка.

ПриватБанк считает, что решение апелляционного суда "наносит ущерб государству" и "унижает авторитет судебной власти".

Банк уже обратился к министру юстиции Денису Малюське и Национальному банку с просьбой взять на личный контроль вопросы принудительного исполнения решения апелляционного суда.

Что этому предшествовало

В конце февраля Днепровский апелляционный суд оставил в силе решение Октябрьского райсуда Днепра о взыскании с Приватбанка почти 18 млн долларов в пользу жены Боголюбова.

Боголюбова утверждала, что в декабре 2016 года ПриватБанк списал с ее счетов средства, о чем она узнала из выписок в "Приват24". Экс-супруга партнера Коломойского заявляла, что ПриватБанк якобы нарушил обязательства по депозитам, срок выполнения которых не наступил.

Напомним, в августе прошлого года ПриватБанк через газету вручил иск Коломойскому и Боголюбову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанкГеннадий БоголюбовВерховный суд