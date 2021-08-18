Приватбанк через газету вручил иск Коломойскому и Боголюбову

Иск касается мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего, по меньшей мере 600 млн долларов США были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в израильском банке "Дисконт".

Банк заявил, что иск к Коломойскому и Боголюбову уже были вручены в Израиле, но по решению израильского суда сообщение об иске нужно было опубликовать еще и в "Голосе Украины".

"Согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк публикует сообщение в газете "Голос Украины" для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другому ответчику - Вячеславу Карташеву (их давнее доверенное лицо, пока занимает должность директора Департамента юридического сопровождения в ПАО "Укрнафта") в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам", - говорится в сообщении банка.