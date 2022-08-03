ПриватБанк оскаржив рішення суду щодо виплат екс-дружині партнера Коломойського

ПриватБанк вважає, що рішення апеляційного суду "завдає збитків державі" та "принижує авторитет судової влади".

Банк вже звернувся до міністра юстиції Дениса Малюськи та Національного банку з проханням взяти на особистий контроль питання примусового виконання рішення апеляційного суду.

Що цьому передувало

Наприкінці лютого Дніпровський апеляційний суд залишив у силі рішення Жовтневого райсуду Дніпра про стягнення з ПриватБанку майже 18 млн доларів на користь дружини Боголюбова.

Боголюбова стверджувала, що у грудні 2016 року ПриватБанк списав з її рахунків кошти, про що вона дізналася з виписок в "Приват24". Екс-дружина партнера Коломойського заявляла, що ПриватБанк нібито порушив зобов'язання за депозитами, термін виконання яких не настав.