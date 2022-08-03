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ПриватБанк оскаржив рішення суду щодо виплат екс-дружині партнера Коломойського

Фото: ПриватБанк продовжив судитися з екс-дружиною Боголюбова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

ПриватБанк оскаржив у Верховному суді рішення Дніпровського апеляційного суду на користь екс-дружини партнера бізнесмена Ігоря Коломойського Геннадія Боголюбова. Суд зобов'язав ПриватБанк виплатити Олені Боголюбовій майже 18 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби ПриватБанку.

ПриватБанк вважає, що рішення апеляційного суду "завдає збитків державі" та "принижує авторитет судової влади".

Банк вже звернувся до міністра юстиції Дениса Малюськи та Національного банку з проханням взяти на особистий контроль питання примусового виконання рішення апеляційного суду.

Що цьому передувало

Наприкінці лютого Дніпровський апеляційний суд залишив у силі рішення Жовтневого райсуду Дніпра про стягнення з ПриватБанку майже 18 млн доларів на користь дружини Боголюбова.

Боголюбова стверджувала, що у грудні 2016 року ПриватБанк списав з її рахунків кошти, про що вона дізналася з виписок в "Приват24". Екс-дружина партнера Коломойського заявляла, що ПриватБанк нібито порушив зобов'язання за депозитами, термін виконання яких не настав.

Нагадаємо, у серпні минулого року ПриватБанк через газету вручив позов Коломойському і Боголюбову.

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ПриватБанкГеннадий БоголюбовВерховний суд