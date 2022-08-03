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ПриватБанк обжаловал решение суда о выплатах экс-супруге партнера Коломойского

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Украина, Среда 03 августа 2022 19:34
ПриватБанк обжаловал решение суда о выплатах экс-супруге партнера Коломойского Фото: ПриватБанк продолжил судиться с экс-супругой Боголюбова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

ПриватБанк обжаловал в Верховном суде решение Днепровского апелляционного суда в пользу экс-супруги партнера бизнесмена Игоря Коломойского Геннадия Боголюбова. Суд обязал ПриватБанк выплатить Елене Боголюбовой почти 18 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ПриватБанка.

ПриватБанк считает, что решение апелляционного суда "наносит ущерб государству" и "унижает авторитет судебной власти".

Банк уже обратился к министру юстиции Денису Малюське и Национальному банку с просьбой взять на личный контроль вопросы принудительного исполнения решения апелляционного суда.

Что этому предшествовало

В конце февраля Днепровский апелляционный суд оставил в силе решение Октябрьского райсуда Днепра о взыскании с Приватбанка почти 18 млн долларов в пользу жены Боголюбова.

Боголюбова утверждала, что в декабре 2016 года ПриватБанк списал с ее счетов средства, о чем она узнала из выписок в "Приват24". Экс-супруга партнера Коломойского заявляла, что ПриватБанк якобы нарушил обязательства по депозитам, срок выполнения которых не наступил.

Напомним, в августе прошлого года ПриватБанк через газету вручил иск Коломойскому и Боголюбову.

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ПриватБанк Геннадий Боголюбов Верховный суд
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