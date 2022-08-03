ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ПриватБанк оскаржив рішення суду щодо виплат екс-дружині партнера Коломойського

Новость на русском →
Україна, Середа 03 серпня 2022 19:34
ПриватБанк оскаржив рішення суду щодо виплат екс-дружині партнера Коломойського Фото: ПриватБанк продовжив судитися з екс-дружиною Боголюбова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

ПриватБанк оскаржив у Верховному суді рішення Дніпровського апеляційного суду на користь екс-дружини партнера бізнесмена Ігоря Коломойського Геннадія Боголюбова. Суд зобов'язав ПриватБанк виплатити Олені Боголюбовій майже 18 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби ПриватБанку.

ПриватБанк вважає, що рішення апеляційного суду "завдає збитків державі" та "принижує авторитет судової влади".

Банк вже звернувся до міністра юстиції Дениса Малюськи та Національного банку з проханням взяти на особистий контроль питання примусового виконання рішення апеляційного суду.

Що цьому передувало

Наприкінці лютого Дніпровський апеляційний суд залишив у силі рішення Жовтневого райсуду Дніпра про стягнення з ПриватБанку майже 18 млн доларів на користь дружини Боголюбова.

Боголюбова стверджувала, що у грудні 2016 року ПриватБанк списав з її рахунків кошти, про що вона дізналася з виписок в "Приват24". Екс-дружина партнера Коломойського заявляла, що ПриватБанк нібито порушив зобов'язання за депозитами, термін виконання яких не настав.

Нагадаємо, у серпні минулого року ПриватБанк через газету вручив позов Коломойському і Боголюбову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк Геннадий Боголюбов Верховний суд
NEWS
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
DAILY
Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні