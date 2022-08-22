"ПриватБанк" начал блокировать счета переселенцев с Донбасса. Верещук рассказала, что делать

ПриватБанк начал блокировать счета переселенцев из Донецкой и Луганской области, требуя актуализировать данные о месте жительства. Такие действия финучреждения незаконны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера Ирины Верещук во время совещания по этому вопросу.
"Люди жалуются, что банк требует от них актуализацию персональных данных. С помощью мобильного приложения "Приват24" или на сайте финучреждения клиентам нужно обновить информацию относительно адреса проживания и добавить документ, подтверждающий место жительства", - рассказала она.
По словам Верещук, дополнительно могут требовать копии документов, в частности, справки о взятии на учет ВПЛ (даже если такие данные уже предоставлялись банку или клиент не имеет статуса ВПЛ).
"В отдельных случаях требуют прибыть в отделение. Иначе предупреждают, что в течение августа заблокируют счет. Подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы", - добавила представитель правительства
По ее словам, Минреинтеграции уже обратилось к НБУ с просьбой разобраться в ситуации.
Итак, если вы зарегистрированы на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донбасса и получаете уведомление от "ПриватБанка" с требованием актуализировать данные, вам необходимо обратиться:
Консультации предоставляются через:
- телефонную "горячую линию" 0800 309 110;
- приложение Viber +380935006918;
- электронную почту: dsos.help@gmail.com;
- страницу в Facebook (https://cutt.ly/wSvMIwQ);
- онлайн-приемную (https://bit.ly/3gzndVI).
Консультации предоставляются по будням с 9:00 до 21:00, в субботу с 9:00 до 18:00.
Напомним, ранее Верещук рассказала, что делать переселенцам, которых выселяют из мест временного размещения.
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