ПриватБанк компании Коломойского проиграл апелляцию на 1,5 млрд грн

Центральный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "ПриватБанка" по его кредиторским требованиям к компании "Днеправиа" на 1,5 млрд грн Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Таким образом суд оставил без изменений решение Хозсуда Днепропетровской области от 17 декабря 2018 года. Суд признал недействительными условия кредитных договоров, заключенных между "ПриватБанком" и "Днеправиа" в 2011-2014 годах, в части начисления вознаграждения за пользование займами.

Авиакомпания "Днеправиа", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, была признана банкротом, а 17 декабря 2018 года суд утвердил реестр требований кредиторов “Днеправиа".

Как сообщало РБК-Украина, кредитный портфель национализированного "ПриватБанка", который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами, на конец 2018 года оценивается в 212,795 млрд грн. В отчете, подтвержденном аудиторской компанией E&Y, эта категория представлена как "Кредиты, которые управляются как отдельный портфель".

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.