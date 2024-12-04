Влада отримає доступ до банківської таємниці українців через "Національний кешбек": що відомо

Клієнти, які підписують відповідну заяву при оформленні карти, автоматично дозволяють банку передавати інформацію про свої платіжні операції третім особам у рамках чинних постанов Кабінету Міністрів України.

Що означає розкриття банківської таємниці

За умовами договору, ПриватБанк має право:

Розкривати дані про всі платіжні операції за чинними та майбутніми рахунками з емісією платіжної картки.

Передавати ці дані третім особам, визначеним урядом, у межах виконання умов державних проєктів.

При цьому клієнт має право відкликати такий дозвіл, подавши заяву через Приват24, за номером гарячої лінії 3700, або звернувшись до відділення банку.



"Так ось, це частина вимоги по всім банкам, яка установлена в Порядку, затвердженому Кабміном. Якщо берете гроші - то і інформацію погодились передавати", - прокоментував народний депутат Ярослав Железняк.

Фото: скріншот з телеграм-каналу Ярослава Железняка

Свою думку у Telegram висловив і співвласник фінтеху monobank Олег Гороховський:



Фото: скріншот з телеграм-каналу Олега Гороховського



Гороховський опублікував скрін одного з пунктів договору, який деталізує умови передачі інформації.

На що звернути увагу