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Власти получат доступ к банковской тайне украинцев через "Национальный кэшбек": что известно

Фото: что нужно знать о новой карте "Национальный кешбэк" от ПриватБанка (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

ПриватБанк запустил карту "Национальный кешбэк", использование которой предполагает автоматическое согласие клиентов на передачу данных о платежных операциях третьим лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление об открытии текущего счета к Условиям и Правил предоставления услуги Карты для выплат "Национальный кэшбек" ПриватБанка.

Клиенты, которые подписывают соответствующее заявление при оформлении карты, автоматически дают банку разрешение передавать информацию о своих платежных операциях третьим лицам в рамках действующих постановлений Кабинета Министров Украины.

Что означает раскрытие банковской тайны

Согласно условиям договора, ПриватБанк имеет право:

  • Раскрывать данные о всех платежных операциях по текущим и будущим счетам с эмиссией платежной карты.

  • Передавать эти данные третьим лицам, определенным правительством, в рамках выполнения условий государственных проектов.

При этом клиент имеет право отозвать такое разрешение, подав заявление через Приват24, по номеру горячей линии 3700 или обратившись в отделение банка.

"Так вот, это часть требования ко всем банкам, которая установлена в Порядке, утвержденном Кабмином. Если берете деньги - значит согласились передавать информацию", - прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк.

Фото: скриншот с телеграмм-канала Ярослава Железняка

Свою точку зрения в Telegram выразил также совладелец финтеха monobank Олег Гороховский.

Фото: скриншот из телеграмм-канала Олега Гороховского

Он опубликовал скрин одного из пунктов договора, который детализирует условия передачи информации.

На что стоит обратить внимание 

  • Согласие автоматическое. Подписывая заявление, клиент сразу соглашается на передачу информации.

  • Отзыв разрешения возможен.

  • ПриватБанк подчеркивает, что все условия указаны в договоре, доступном для ознакомления перед открытием счета.

Напомним, что кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда 26.11.2024 закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского к АО КБ "Приватбанк" о признании недействительным договора купли-продажи акций банка за 1 гривну, заключенного по воле реальных акционеров банка.

Кроме того, ПриватБанк запускает оформление карт национальной платежной системы "Простір" во всех отделениях. Карточками можно оплачивать покупки по всей Украине и рассчитываться в Интернете.

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