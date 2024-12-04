Власти получат доступ к банковской тайне украинцев через "Национальный кэшбек": что известно

Клиенты, которые подписывают соответствующее заявление при оформлении карты, автоматически дают банку разрешение передавать информацию о своих платежных операциях третьим лицам в рамках действующих постановлений Кабинета Министров Украины.

Что означает раскрытие банковской тайны

Согласно условиям договора, ПриватБанк имеет право:

Раскрывать данные о всех платежных операциях по текущим и будущим счетам с эмиссией платежной карты.

Передавать эти данные третьим лицам, определенным правительством, в рамках выполнения условий государственных проектов.

При этом клиент имеет право отозвать такое разрешение, подав заявление через Приват24, по номеру горячей линии 3700 или обратившись в отделение банка.

"Так вот, это часть требования ко всем банкам, которая установлена в Порядке, утвержденном Кабмином. Если берете деньги - значит согласились передавать информацию", - прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк.

Фото: скриншот с телеграмм-канала Ярослава Железняка

Свою точку зрения в Telegram выразил также совладелец финтеха monobank Олег Гороховский.

Фото: скриншот из телеграмм-канала Олега Гороховского

Он опубликовал скрин одного из пунктов договора, который детализирует условия передачи информации.

На что стоит обратить внимание