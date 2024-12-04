Власти получат доступ к банковской тайне украинцев через "Национальный кэшбек": что известно

ПриватБанк запустил карту "Национальный кешбэк", использование которой предполагает автоматическое согласие клиентов на передачу данных о платежных операциях третьим лицам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление об открытии текущего счета к Условиям и Правил предоставления услуги Карты для выплат "Национальный кэшбек" ПриватБанка.
Клиенты, которые подписывают соответствующее заявление при оформлении карты, автоматически дают банку разрешение передавать информацию о своих платежных операциях третьим лицам в рамках действующих постановлений Кабинета Министров Украины.
Согласно условиям договора, ПриватБанк имеет право:
Раскрывать данные о всех платежных операциях по текущим и будущим счетам с эмиссией платежной карты.
При этом клиент имеет право отозвать такое разрешение, подав заявление через Приват24, по номеру горячей линии 3700 или обратившись в отделение банка.
"Так вот, это часть требования ко всем банкам, которая установлена в Порядке, утвержденном Кабмином. Если берете деньги - значит согласились передавать информацию", - прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк.
Фото: скриншот с телеграмм-канала Ярослава Железняка
Свою точку зрения в Telegram выразил также совладелец финтеха monobank Олег Гороховский.
Фото: скриншот из телеграмм-канала Олега Гороховского
Он опубликовал скрин одного из пунктов договора, который детализирует условия передачи информации.
Согласие автоматическое. Подписывая заявление, клиент сразу соглашается на передачу информации.
Отзыв разрешения возможен.
Напомним, что кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда 26.11.2024 закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского к АО КБ "Приватбанк" о признании недействительным договора купли-продажи акций банка за 1 гривну, заключенного по воле реальных акционеров банка.
Кроме того, ПриватБанк запускает оформление карт национальной платежной системы "Простір" во всех отделениях. Карточками можно оплачивать покупки по всей Украине и рассчитываться в Интернете.