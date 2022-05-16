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В Приват24 второй раз за неделю произошел сбой

Фото: В Приват24 произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В работе мобильного приложения и интернет-банкинга Приват24 произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут авторизироваться в личном кабинете.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Приватбанке сообщили, что сейчас наблюдается нестабильная работа сервиса.

"Сейчас наблюдаются временные проблемы у части клиентов с входом в приложение Приват24. Специалисты работают над устранением сбоя, в течение часа починим", - сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, не так давно 12 мая в работе Приват24 наблюдалась аналогичная проблема.

Недавно ПриватБанк запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки 3700.

Кроме того, в Приват24 появилась новая функция.

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ПриватБанк