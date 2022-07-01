Приват24 временно не работает: в чем причина
Зайти в личный кабинет в Приват24 временно невозможно. ПриватБанк проводит регламентные работы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Приват24".
"Существуют сложности при создании платежей с карты на карту в Приват24 физических лиц", - отмечается на сайте банка.
Фото: Приват24 временно не работает (скриншот)
Также известно, что специалисты уже начали работать над устранением сложностей.
Регламентные работы ориентировочно завершатся в 14:00.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ПриватБанк поможет пенсионерам сформировать и подать заявку на получение международной помощи.
Также недавно банк запустил для предпринимателей новый сервис "касса", который позволяет подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций. Наше издание объясняло подробности того, как работает сервис.