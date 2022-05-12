Приват24 не работает: что произошло

По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению системы, в ближайшее время вход снова станет доступным.

"Да, сейчас временный тайм-аут системы авторизации. Специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу Приват24", - сообщил Серга.

Напомним, недавно ПриватБанк запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки 3700.

Также стало известно, что в Приват24 появилась новая функция.

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