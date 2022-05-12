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Приват24 не работает: что произошло

Фото: Приват24 перестал работать 12 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

Сегодня, 12 мая мобильное приложение и интернет-банкинг Приват24 перестал работать. Клиенты не могут авторизоваться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга.

По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению системы, в ближайшее время вход снова станет доступным.

"Да, сейчас временный тайм-аут системы авторизации. Специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу Приват24", - сообщил Серга.

Напомним, недавно ПриватБанк запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки 3700.

Также стало известно, что в Приват24 появилась новая функция.

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ПриватБанк