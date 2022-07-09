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В Приват24 предупредили о регламентных работах

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Суббота 09 июля 2022 17:09
В Приват24 предупредили о регламентных работах Фото: в Приват24 предупредили о регламентных работах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Большинство сервисов в Приват24 временно не будут работать ночью 10 июля. Банк будет проводить регламентные работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Приват24.

"10 июля с 00:00 до 05:00 мы будем проводить регламентные работы в Приват24. Большинство сервисов будут временно недоступны. Извиняемся за неудобства", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало об условиях при которых ПриватБанк ограничит расходы по картам клиентов.

Также издание рассказывало о том, как получить пенсию за границей.

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