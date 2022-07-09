Фото: в Приват24 предупредили о регламентных работах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство сервисов в Приват24 временно не будут работать ночью 10 июля. Банк будет проводить регламентные работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Приват24.

"10 июля с 00:00 до 05:00 мы будем проводить регламентные работы в Приват24. Большинство сервисов будут временно недоступны. Извиняемся за неудобства", - пишет пресс-служба.