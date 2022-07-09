У Приват24 попередили про регламентні роботи
Фото: у Приват24 попередили про регламентні роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Більшість сервісів в Приват24 тимчасово не працюватимуть вночі 10 липня. Банк проводитиме регламентні роботи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Приват24.
"10 липня з 00:00 до 05:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24. Більшість сервісів будуть тимчасово недоступні. Перепрошуємо за незручності", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про умови за яких ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів.
Також видання розповідало про те, як отримати пенсію за кордоном.
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