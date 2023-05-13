Приват24 не працюватиме в ніч на неділю: названо час

"14 травня з 01:00 до 04:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24", - повідомили в компанії.

За їх словами, в цей час роботу сервісів Приват24 буде призупинено.

Нагадаємо, що нещодавно у клієнтів ПриватБанку виникли проблеми з оплатою картками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.