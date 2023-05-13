Приват24 не будет работать в ночь на воскресенье: названо время

"14 мая с 01:00 до 04:00 мы будем проводить регламентные работы в Приват24", - сообщили в компании.

По их словам, в настоящее время работа сервисов Приват24 будет приостановлена.

Напомним, что недавно у клиентов ПриватБанка возникли проблемы с оплатой картами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.