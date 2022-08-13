ua ru
Сб, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Приват24 появились новые функции: что добавилось

Новина українською →
Суббота 13 августа 2022 15:19
В Приват24 появились новые функции: что добавилось Фото: в Приват24 появились новые функции (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

ПриватБанк запустил четыре новые функции в приложении Приват24. В частности, в веб-версии приложения теперь можно оформить международное страхование для выезда за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Новые функции

  1. Инвойсы Payoneer для фрилансеров: можно выставлять инвойсы контрагентам через Приват24.
  2. Изменение лимита на карте юниора: теперь пользователи могут подавать заявки на изменение лимита карты через меню "Кошелек". Родителям поступает запрос на подтверждение в приложении.
  3. "Сделал - заработал": сервис появился в веб-версии Приват24. Благодаря ему родители могут задавать ребенку задания и назначать вознаграждение за их выполнение. Если выполнение подтверждено, ребенок получает денежное вознаграждение на карту юниора.
  4. Международное страхование для выезда за границу "Зеленая карта": оформить страховку можно на срок от 15 дней до 1 года теперь можно и в веб-версии Приват24.

Напомним, ПриватБанк запустил новую функцию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
NEWS
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей