В Приват24 появились новые функции: что добавилось

ПриватБанк запустил четыре новые функции в приложении Приват24. В частности, в веб-версии приложения теперь можно оформить международное страхование для выезда за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Новые функции Инвойсы Payoneer для фрилансеров: можно выставлять инвойсы контрагентам через Приват24. Изменение лимита на карте юниора: теперь пользователи могут подавать заявки на изменение лимита карты через меню "Кошелек". Родителям поступает запрос на подтверждение в приложении. "Сделал - заработал": сервис появился в веб-версии Приват24. Благодаря ему родители могут задавать ребенку задания и назначать вознаграждение за их выполнение. Если выполнение подтверждено, ребенок получает денежное вознаграждение на карту юниора. Международное страхование для выезда за границу "Зеленая карта": оформить страховку можно на срок от 15 дней до 1 года теперь можно и в веб-версии Приват24.