У Приват24 з'явились нові функції: що додалось
Фото: у Приват24 з'явились нові функції (РБК-Україна)
ПриватБанк запустив чотири нові функції у додатку Приват24. Зокрема, у веб-версії застосунку тепер можна оформити міжнародне страхування для виїзду за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Нові функції
- Інвойси Payoneer для фрилансерів: можна виставляти інвойси контрагентам через Приват24.
- Зміна ліміту на картці юніора: тепер користувачі можуть подавати заявки на зміну ліміту картки через меню "Гаманець". Батькам надходить запит на підтвердження у додатку.
- "Зробив - заробив": сервіс з'явився у веб-версії Приват24. Завдяки ньому батьки можуть ставити дитині завдання та призначати винагороду за їхнє виконання. Якщо виконання підтверджено, дитина отримує грошову винагороду на картку юніора.
- Міжнародне страхування для виїзду за кордон "Зелена картка": оформити страхування можна на строк від 15 днів до 1 року тепер можна і у веб-версії Приват24.
Нагадаємо, ПриватБанк запустив нову функцію, що дозволяє спілкуватися з банком через мобільний додаток.
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