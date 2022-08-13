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У Приват24 з'явились нові функції: що додалось

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Субота 13 серпня 2022 15:19
У Приват24 з'явились нові функції: що додалось Фото: у Приват24 з'явились нові функції (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ПриватБанк запустив чотири нові функції у додатку Приват24. Зокрема, у веб-версії застосунку тепер можна оформити міжнародне страхування для виїзду за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Нові функції

  1. Інвойси Payoneer для фрилансерів: можна виставляти інвойси контрагентам через Приват24.
  2. Зміна ліміту на картці юніора: тепер користувачі можуть подавати заявки на зміну ліміту картки через меню "Гаманець". Батькам надходить запит на підтвердження у додатку.
  3. "Зробив - заробив": сервіс з'явився у веб-версії Приват24. Завдяки ньому батьки можуть ставити дитині завдання та призначати винагороду за їхнє виконання. Якщо виконання підтверджено, дитина отримує грошову винагороду на картку юніора.
  4. Міжнародне страхування для виїзду за кордон "Зелена картка": оформити страхування можна на строк від 15 днів до 1 року тепер можна і у веб-версії Приват24.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив нову функцію, що дозволяє спілкуватися з банком через мобільний додаток.

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