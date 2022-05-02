UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Приват24 появилась новая функция - интеграция с платежной системой Payoneer

Фото: в Приват24 появилась интеграция с платежной системой Payoneer (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк и платежная система Payoneer запустили интеграцию в Приват24. Это поможет быстрее получать средства из Payoneer прямо в приложении (мобильном и web).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, интеграция Payoneer в Приват24 дает пользователям новые возможности:

  • Регистрация пользователя через Приват24, авторизация в сервисе Payoneer с банковского приложения, привязка существующей учетной записи и просмотр истории дебетовых транзакций через ПриватБанк;
  • Вывод средств с Payoneer на карты и счета физических лиц и ФЛП. Зачисление средств круглосуточно в режиме ONLINE для физлиц и в режиме с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП;
  • Возможность открытия виртуальных/интернет карт в процессе вывода средств, мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги;
  • Другой курс конвертации в гривну и отсутствие комиссий банков-корреспондентов за SWIFT-платежи от Payoneer.

Как отметили в пресс-службе банка, на сегодняшний день ПриватБанк обслуживает более 120 тысяч счетов ИТ предпринимателей. Для них действует специальный тариф ИТ-эксперт с льготными условиями обслуживания счетов, бесплатным проведением платежей в бюджет, уплаты налогов, валютообмена.

Payoneer-платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк