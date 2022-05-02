У Приват24 появилась новая функция - интеграция с платежной системой Payoneer

ПриватБанк и платежная система Payoneer запустили интеграцию в Приват24. Это поможет быстрее получать средства из Payoneer прямо в приложении (мобильном и web).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

Как отметили в пресс-службе банка, на сегодняшний день ПриватБанк обслуживает более 120 тысяч счетов ИТ предпринимателей. Для них действует специальный тариф ИТ-эксперт с льготными условиями обслуживания счетов, бесплатным проведением платежей в бюджет, уплаты налогов, валютообмена.

Как отметили в пресс-службе, интеграция Payoneer в Приват24 дает пользователям новые возможности:

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