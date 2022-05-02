У Приват24 з'явилася нова функція - інтеграція з платіжною системою Payoneer

ПриватБанк та платіжна система Payoneer запустили інтеграцію в Приват24. Це допоможе швидше отримувати кошти з Payoneer прямо в додатку (мобільний та web).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Як зазначили в прес-службі, інтеграція Payoneer у Приват24 дає користувачам нові можливості:
Як зазначили в прес-службі банку, на сьогоднішній день ПриватБанк обслуговує більше ніж 120 тисяч рахунків ІТ підприємців. Для них діє спеціальний тариф ІТ-експерт з пільговими умовами обслуговування рахунків, безкоштовним проведенням платежів у бюджет, сплати податків, валютообміну.
Payoneer - платіжна система, що надає фінансові послуги та денежні онлайн-переводи. Payoneer є зареєстрованим провайдером MasterCard.
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